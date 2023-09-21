Песков заявил, что конкретика по открытию коридоров в Карабахе отсутствует

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент какой-либо конкретики по активизации работы по разблокировке транспортных коридоров в Нагорном Карабахе нет, сообщает РИА Новости.

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«Условились активизировать, но пока конкретики здесь нет», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Песков заявил, что что Армения признала данные территории азербайджанскими, поэтому Нагорный Карабах является внутренним делом Азербайджана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:ПолитикаНагорный КарабахДмитрий Песков

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