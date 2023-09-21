Песков заявил, что конкретика по открытию коридоров в Карабахе отсутствует
21 сентября 202315:26
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент какой-либо конкретики по активизации работы по разблокировке транспортных коридоров в Нагорном Карабахе нет, сообщает РИА Новости.
«Условились активизировать, но пока конкретики здесь нет», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее Песков заявил, что что Армения признала данные территории азербайджанскими, поэтому Нагорный Карабах является внутренним делом Азербайджана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru