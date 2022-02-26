Песков заявил, что Киев отказался от переговоров с Москвой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что 25 февраля Владимир Путин приказал приостановить операцию армии на Украине, сообщает РИА Новости.

Песков заявил, что Россия и Украина не могут договориться о месте переговоров

По его словам, это произошло в ожидании переговоров с украинской стороной, однако Киев от них в итоге отказался.

«После отказа Украины от переговоров план российской военной операции возобновился», - заключил представитель Кремля.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Владимир Зеленский готов к переговорам о прекращении огня и заключении мира, пишет Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Война На УкраинеПереговорыУкраинаВладимир ПутинДмитрий Песков
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