Песков заявил, что Киев отказался от переговоров с Москвой

По его словам, это произошло в ожидании переговоров с украинской стороной, однако Киев от них в итоге отказался.

«После отказа Украины от переговоров план российской военной операции возобновился», - заключил представитель Кремля.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Владимир Зеленский готов к переговорам о прекращении огня и заключении мира, пишет Газета.ру.

