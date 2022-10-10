Байден и Шольц обсудили дальнейшее давление на Россию

Речь шла о «привлечении России к ответственности за ее жестокие действия и предоставлении безопасности и экономической помощи Украине». Также стороны затронули обстановку на энергетических рынках в мире, отметив важность доступного энергоснабжения.

Ранее Шольц в ходе телефонного разговора пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому оказать Киеву помощь, в том числе оружием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

