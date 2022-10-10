Байден и Шольц обсудили дальнейшее давление на Россию

Лидер США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонные переговоры, в рамках которых обсудили дальнейшую помощь украинским властям и «расширение давления» на Россию, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Белый дом.

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Речь шла о «привлечении России к ответственности за ее жестокие действия и предоставлении безопасности и экономической помощи Украине». Также стороны затронули обстановку на энергетических рынках в мире, отметив важность доступного энергоснабжения.

Ранее Шольц в ходе телефонного разговора пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому оказать Киеву помощь, в том числе оружием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:ШольцДжо БайденСанкции Против России
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