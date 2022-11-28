Песков заявил, что идея Ватикана о посредничестве не востребована Украиной
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва приветствует намерение Ватикана быть посредником между Россией и Украиной, сообщает РИА Новости.
Он отметил, что аналогичную готовность представить свою площадку выразил целый ряд стран и зарубежных государственных деятелей, однако это не востребовано Киевом.
«Безусловно, мы приветствуем подобную политическую волю, но в той ситуации, которую мы де-факто сейчас имеем и де-юре, со стороны украинской стороны такие площадки востребованными быть не могут», - подчеркнул представитель Кремля.
Ранее глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов заявил, что Папа Римский Франциск предложил провести переговоры между Россией и Западом по украинскому урегулированию в Ватикане, сообщает RT.
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