Песков заявил, что идея Ватикана о посредничестве не востребована Украиной

Он отметил, что аналогичную готовность представить свою площадку выразил целый ряд стран и зарубежных государственных деятелей, однако это не востребовано Киевом.

«Безусловно, мы приветствуем подобную политическую волю, но в той ситуации, которую мы де-факто сейчас имеем и де-юре, со стороны украинской стороны такие площадки востребованными быть не могут», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов заявил, что Папа Римский Франциск предложил провести переговоры между Россией и Западом по украинскому урегулированию в Ватикане, сообщает RT.

