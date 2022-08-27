Пугачева скрывала возвращение в Россию

«Алла Борисовна приехала (на родину – прим. НСН) уже давно», - сказала она.

Чупракова также рассказала, что артистка не планирует выступлений.

Также видео с Пугачевой, которая ногой отрывает дверь автомобиля, опубликовал дизайнер Игорь Гуляев в Instagram* с геолокацией около своего бутика на Тверской улице в Москве.

«А я уже давно, я просто не могла никак собраться», - намекнула Пугачева на давнее возвращение в Россию в ролике.

Пугачева и Галкин с детьми уехали в Израиль в марте этого года. Певица вернулась в Россию без супруга, который резко критиковал военную спецоперацию России на Украине.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

