Пугачева скрывала возвращение в Россию

Российская певица Алла Пугачева уже давно вернулась в Россию из Израиля, где с весны находилась с детьми и мужем, шоуменом и телеведущим Максимом Галкиным. Так появление примадонны отечественной эстрады на публике прокомментировала помощница певицы Елена Чупракова, передает ТАСС.

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«Алла Борисовна приехала (на родину – прим. НСН) уже давно», - сказала она.

Чупракова также рассказала, что артистка не планирует выступлений.

Также видео с Пугачевой, которая ногой отрывает дверь автомобиля, опубликовал дизайнер Игорь Гуляев в Instagram* с геолокацией около своего бутика на Тверской улице в Москве.

«А я уже давно, я просто не могла никак собраться», - намекнула Пугачева на давнее возвращение в Россию в ролике.

Пугачева и Галкин с детьми уехали в Израиль в марте этого года. Певица вернулась в Россию без супруга, который резко критиковал военную спецоперацию России на Украине.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:МузыкантыРоссиянеМаксим ГалкинАлла Пугачева
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