Пугачева скрывала возвращение в Россию
Российская певица Алла Пугачева уже давно вернулась в Россию из Израиля, где с весны находилась с детьми и мужем, шоуменом и телеведущим Максимом Галкиным. Так появление примадонны отечественной эстрады на публике прокомментировала помощница певицы Елена Чупракова, передает ТАСС.
«Алла Борисовна приехала (на родину – прим. НСН) уже давно», - сказала она.
Чупракова также рассказала, что артистка не планирует выступлений.
Также видео с Пугачевой, которая ногой отрывает дверь автомобиля, опубликовал дизайнер Игорь Гуляев в Instagram* с геолокацией около своего бутика на Тверской улице в Москве.
«А я уже давно, я просто не могла никак собраться», - намекнула Пугачева на давнее возвращение в Россию в ролике.
Пугачева и Галкин с детьми уехали в Израиль в марте этого года. Певица вернулась в Россию без супруга, который резко критиковал военную спецоперацию России на Украине.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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