Пугачева после возвращения в Россию пообещала «наводить порядок»

Исполнительница Алла Пугачева вернувшись в Россию пообещала, что будет «наводить порядок», сообщает «РЕН ТВ».

Пугачева объяснила свой отъезд из России

«Порядок наводить. В моей голове, в вашей голове», — сказала певица в ответ на вопрос о планах после возвращения. Артистка заявила, что у нее все хорошо, и в России она уже не первый день. По ее словам, ее дети пойдут в школу 1 сентября.

Напомним, Пугачева уже давно вернулась в Россию из Израиля, где с весны находилась с детьми и мужем, шоуменом и телеведущим Максимом Галкиным.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:МузыкантыАлла Пугачева
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