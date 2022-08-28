Пугачева после возвращения в Россию пообещала «наводить порядок»
Исполнительница Алла Пугачева вернувшись в Россию пообещала, что будет «наводить порядок», сообщает «РЕН ТВ».
«Порядок наводить. В моей голове, в вашей голове», — сказала певица в ответ на вопрос о планах после возвращения. Артистка заявила, что у нее все хорошо, и в России она уже не первый день. По ее словам, ее дети пойдут в школу 1 сентября.
Напомним, Пугачева уже давно вернулась в Россию из Израиля, где с весны находилась с детьми и мужем, шоуменом и телеведущим Максимом Галкиным.
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