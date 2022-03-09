Песков заявил, что ему ничего не известно о слухах об отставке Набиуллиной
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ничего не знает о заявлении об отставке, которое якобы было подано главой Центробанка РФ Элвирой Набиуллиной, сообщает ТАСС.
«Нет, нам об этом неизвестно», - подчеркнул представитель Кремля.
Отвечая на вопрос о слухах об отставке Набиуллиной с поста главы ЦБ он отметил, что президент России Владимир Путин неоднократно давал оценки работы регулятора.
Ранее Путин заявил, что не вмешивается в работу Центробанка РФ и положительно оценивает работу ведомства.
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