Песков заявил, что ему ничего не известно о слухах об отставке Набиуллиной

«Нет, нам об этом неизвестно», - подчеркнул представитель Кремля.

Отвечая на вопрос о слухах об отставке Набиуллиной с поста главы ЦБ он отметил, что президент России Владимир Путин неоднократно давал оценки работы регулятора.

Ранее Путин заявил, что не вмешивается в работу Центробанка РФ и положительно оценивает работу ведомства.

