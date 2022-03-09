Песков заявил, что ему ничего не известно о слухах об отставке Набиуллиной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ничего не знает о заявлении об отставке, которое якобы было подано главой Центробанка РФ Элвирой Набиуллиной, сообщает ТАСС.

Набиуллина заявила, что Центробанк справится с «экстремальной» ситуацией

«Нет, нам об этом неизвестно», - подчеркнул представитель Кремля.

Отвечая на вопрос о слухах об отставке Набиуллиной с поста главы ЦБ он отметил, что президент России Владимир Путин неоднократно давал оценки работы регулятора.

Ранее Путин заявил, что не вмешивается в работу Центробанка РФ и положительно оценивает работу ведомства.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОтставкаДмитрий ПесковЭльвира Набиуллина
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