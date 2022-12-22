Песков заявил, что детали ответа на потолок цен на российскую нефть ещё согласовывают
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что об ответе России на потолок цен на нефть объявят после завершения работы над соответствующим документом, сообщает РИА Новости.
По его словам, в настоящее время согласовываются «определённые нюансы».
«По нефти – определённые нюансы ещё в плане согласования формулировок остаются, как только они будут завершены, мы документ выпустим», - заключил представитель Кремля.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал введение потолка цен на газ и нефть «закатом Европы», и заявил, что за это будут платить обычные европейцы, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru