Песков: Завершение конфликта на Украине не зависит от цен на нефть

Конфликт на Украине никак не связан с мировыми ценами на нефть. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Цены на нефть снизились после заявлений Трампа о просьбе к ОПЕК

В ходе общения с журналистами он напомнил, что причиной конфликта стала угроза национальной безопасности России и русским, проживающим «на известных территориях».

«Из-за нежелания и полного отказа американцев и европейцев прислушиваться к озабоченностям России. И это не связано с ценами на нефть», - заключил представитель Кремля.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен попросить Саудовскую Аравию и страны ОПЕК понизить цены на нефть, так как, по его мнению, это «немедленно завершит конфликт на Украине», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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