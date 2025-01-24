Песков: Завершение конфликта на Украине не зависит от цен на нефть

В ходе общения с журналистами он напомнил, что причиной конфликта стала угроза национальной безопасности России и русским, проживающим «на известных территориях».

«Из-за нежелания и полного отказа американцев и европейцев прислушиваться к озабоченностям России. И это не связано с ценами на нефть», - заключил представитель Кремля.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен попросить Саудовскую Аравию и страны ОПЕК понизить цены на нефть, так как, по его мнению, это «немедленно завершит конфликт на Украине», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».