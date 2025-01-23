Цены на нефть снизились после заявлений Трампа о просьбе к ОПЕК

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Трамп заявил, что собирается обратиться к ОПЕК с просьбой о снижении цен на нефть, полагая, что это может содействовать завершению конфликта на Украине.

После своей инаугурации он также подписал указ о введении чрезвычайного положения в энергетике, чтобы ускорить добычу нефти и газа в США, что, по мнению Трампа, станет основой для снижения цен на энергоресурсы, передает «Радиоточка НСН».

