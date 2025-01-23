Цены на нефть снизились после заявлений Трампа о просьбе к ОПЕК

Мировые цены на нефть начали снижаться на 1% после заявлений президента США Дональда Трампа, следует из данных торгов.

По состоянию на 19:47 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,91% до 78,28 доллара за баррель, а мартовских фьючерсов на WTI — на 1,17%, до 75,56 доллара. До начала выступления Трампа стоимость нефти обеих марок слабо колебалась.

Трамп призвал Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить цены на нефть

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Трамп заявил, что собирается обратиться к ОПЕК с просьбой о снижении цен на нефть, полагая, что это может содействовать завершению конфликта на Украине.

После своей инаугурации он также подписал указ о введении чрезвычайного положения в энергетике, чтобы ускорить добычу нефти и газа в США, что, по мнению Трампа, станет основой для снижения цен на энергоресурсы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Алеев Егор
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