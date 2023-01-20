Песков: Запад привержен «драматическому заблуждению» об успехе Украины

Он отметил, что такое заблуждение западных стран заставит их «неоднократно пожалеть». Также официальный представитель Кремля указал, что Россия видит растущую косвенную, а иногда и прямую вовлеченность стран Североатлантического альянса в украинский конфликт.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала высказывание канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Россия должна проиграть Украине, передает RT. Так, она назвала слова канцлера «врожденным уродством». Как отмечал научный сотрудник Евразийского научно-исследовательского и аналитического института Брэндон Вайхерт в статье для издания American Greatness, вера Киева в возможность «победить» Россию обернется крахом Украины.

