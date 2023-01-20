Глава Пентагона заявил о «переломном моменте» в украинском конфликте

Как отметил глава военного ведомства, выступая перед началом встречи контактной группы по поддержке Киева на базе Рамштайн в ФРГ, для союзников «не время замедляться».

«Время копнуть глубже. На нас смотрят украинцы, на нас смотрит Кремль, и история смотрит на нас. Поэтому мы не остановимся», — заявил Остин.

В ходе встречи на американской базе в Германии союзники Украины обсудят предоставление Киеву дополнительного вооружения. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее выразил надежду, что по итогам обсуждений будут приняты решения о передаче украинским военным тяжелого вооружения.

