Глава Пентагона заявил о «переломном моменте» в украинском конфликте
«Переломный момент» наступает в конфликте на Украине. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, его речь транслировал сайт Пентагона.
Как отметил глава военного ведомства, выступая перед началом встречи контактной группы по поддержке Киева на базе Рамштайн в ФРГ, для союзников «не время замедляться».
«Время копнуть глубже. На нас смотрят украинцы, на нас смотрит Кремль, и история смотрит на нас. Поэтому мы не остановимся», — заявил Остин.
В ходе встречи на американской базе в Германии союзники Украины обсудят предоставление Киеву дополнительного вооружения. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее выразил надежду, что по итогам обсуждений будут приняты решения о передаче украинским военным тяжелого вооружения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru