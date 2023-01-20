Глава Пентагона заявил о «переломном моменте» в украинском конфликте

«Переломный момент» наступает в конфликте на Украине. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, его речь транслировал сайт Пентагона.

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Как отметил глава военного ведомства, выступая перед началом встречи контактной группы по поддержке Киева на базе Рамштайн в ФРГ, для союзников «не время замедляться».

«Время копнуть глубже. На нас смотрят украинцы, на нас смотрит Кремль, и история смотрит на нас. Поэтому мы не остановимся», — заявил Остин.

В ходе встречи на американской базе в Германии союзники Украины обсудят предоставление Киеву дополнительного вооружения. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее выразил надежду, что по итогам обсуждений будут приняты решения о передаче украинским военным тяжелого вооружения.

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Фото: Соцсети/usdos.ukraine
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