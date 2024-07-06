Песков: Запад не связывался с Кремлем по мирным инициативам

Политики на Западе не проявляли интерес к мирным инициативам России по Украине и не связывались с Кремлем по этому вопросу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

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Представитель Кремля ответил отрицательно на вопрос, заинтересовались ли западные политики предложениями президента РФ Владимира Путина и связывались ли они с Москвой.

Ранее Россия в качестве условий для начала мирных переговоров по урегулированию на Украине назвала отказ Киева от претензий на Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области и вывод оттуда военных, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ЗападУкраинаРоссияДмитрий Песков

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