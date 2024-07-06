Песков: Запад не связывался с Кремлем по мирным инициативам
Политики на Западе не проявляли интерес к мирным инициативам России по Украине и не связывались с Кремлем по этому вопросу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.
Представитель Кремля ответил отрицательно на вопрос, заинтересовались ли западные политики предложениями президента РФ Владимира Путина и связывались ли они с Москвой.
Ранее Россия в качестве условий для начала мирных переговоров по урегулированию на Украине назвала отказ Киева от претензий на Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области и вывод оттуда военных, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Во Владивостоке установили рекорд России по массовой лепке хинкали
- Песков: Запад не связывался с Кремлем по мирным инициативам
- Над Курской и Белгородской областями уничтожили восемь дронов ВСУ
- Подпольщик Лебедев сообщил об ударе по военному заводу в Сумах
- Избирком Ирана объявил о победе Пезешкияна на выборах президента
- Советник Асада умерла в больнице после аварии
- На российском аэродроме успешно испытали систему ПВО из FPV-дронов
- СМИ: Пезешкиян выиграл президентские выборы в Иране
- При обстреле Шебекина пострадал один человек
- Умер заслуженный артист РСФСР Василий Вавилов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru