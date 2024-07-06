Песков: Запад не связывался с Кремлем по мирным инициативам

Представитель Кремля ответил отрицательно на вопрос, заинтересовались ли западные политики предложениями президента РФ Владимира Путина и связывались ли они с Москвой.

Ранее Россия в качестве условий для начала мирных переговоров по урегулированию на Украине назвала отказ Киева от претензий на Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области и вывод оттуда военных, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

