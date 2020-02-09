Песков высказался о заявлениях Лукашенко в адрес России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эмоциональность заявлений белорусского лидера Александра Лукашенко в адрес России нельзя игнорировать и признался, что комментировать их представителю Кремля «не с руки».
«Расстановка приоритетов очевидна», - отметил Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».
Песков пояснил, что эти приоритеты связаны с интересами стран, которые выражают их лидеры. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что российский и белорусский президенты отстаивают интересы собственных стран, однако, в ходе двусторонних встреч они также обсуждают общие цели.
Напомним, комментарий связан с заявлением Александра Лукашенко, сделанном 4 февраля, после встречи в Минске с госсекретарем США Майком Помпео. Глава Госдепа пообещал снабжать Белоруссию нефтью на 100%. Анонсируя предстоящую встречу с Владимиром Путиным, белорусский лидер упомялул о наступающем «моменте истины» и подчеркнул, что Белоруссия никогда не войдет в состав другого государства.
Ранее замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в интервью НСН рассказал, почему Путин не уступил Лукашенко в переговорах о ценах на нефть, и также рассказал, какой выход из сложившейся ситуации предложила Москва Минску.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Коронавирус разорил главу Canada Goose до миллионера
- Кричевский: Политика Кудрина страшнее коронавируса!
- Власти объявили о закрытии карантинного центра под Челябинском
- Песков высказался о заявлениях Лукашенко в адрес России
- «Русская украинка» Поклонская решила проверить генетику