Песков высказался о заявлениях Лукашенко в адрес России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эмоциональность заявлений белорусского лидера Александра Лукашенко в адрес России нельзя игнорировать и признался, что комментировать их представителю Кремля «не с руки».

«Расстановка приоритетов очевидна», - отметил Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Песков пояснил, что эти приоритеты связаны с интересами стран, которые выражают их лидеры. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что российский и белорусский президенты отстаивают интересы собственных стран, однако, в ходе двусторонних встреч они также обсуждают общие цели.