На Кубани девятиклассник устроил стрельбу в школе, ранены двое

Девятиклассник устроил стрельбу из пневматического оружия в школе в Гулькевичском районе Краснодарского края. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

Как отметил губернатор, ученик пронес оружие в здание и травмировал двоих школьников.

«Детям оперативно оказывают всю необходимую медицинскую помощь в больнице... медики оценивают состояние пострадавших как удовлетворительное. Кроме того, краевой минздрав направил психологов для оказания соответствующей помощи учащимся школы и родителям», - написал Кондратьев в своем канале на платформе «Макс».

По словам губернатора, после ЧП будет проведена проверка в отношении руководства школы и охранной организации.

