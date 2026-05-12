На Кубани девятиклассник устроил стрельбу в школе, ранены двое
Девятиклассник устроил стрельбу из пневматического оружия в школе в Гулькевичском районе Краснодарского края. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.
Как отметил губернатор, ученик пронес оружие в здание и травмировал двоих школьников.
«Детям оперативно оказывают всю необходимую медицинскую помощь в больнице... медики оценивают состояние пострадавших как удовлетворительное. Кроме того, краевой минздрав направил психологов для оказания соответствующей помощи учащимся школы и родителям», - написал Кондратьев в своем канале на платформе «Макс».
По словам губернатора, после ЧП будет проведена проверка в отношении руководства школы и охранной организации.
Ранее в Москве подростка задержали за стрельбу из пневматического пистолета по поезду метро.
