Песков выразил сожаление по поводу выхода США из договора по открытому небу

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва сожалеет из-за решения Соединенных Штатов выйти из Договора по открытому небу (ДОН).

«Мы считаем, что этот договор является очень важным звеном в целом в деле укрепления взаимного доверия, в плане контроля над вооружениями», — сказал пресс-секретарь президента.

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Песков добавил, что такой шаг будет иметь негативные последствия.

США официально прекратили выполнение своих обязательств в рамках договора 22 ноября, передает RT.

Ранее российский лидер Владимир Путин уже заявлял, что решение США о выходе из Договора по открытому небу не может не беспокоить Россию.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАДоговорДмитрий Песков
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