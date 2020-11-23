Песков выразил сожаление по поводу выхода США из договора по открытому небу
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва сожалеет из-за решения Соединенных Штатов выйти из Договора по открытому небу (ДОН).
«Мы считаем, что этот договор является очень важным звеном в целом в деле укрепления взаимного доверия, в плане контроля над вооружениями», — сказал пресс-секретарь президента.
Песков добавил, что такой шаг будет иметь негативные последствия.
США официально прекратили выполнение своих обязательств в рамках договора 22 ноября, передает RT.
Ранее российский лидер Владимир Путин уже заявлял, что решение США о выходе из Договора по открытому небу не может не беспокоить Россию.
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