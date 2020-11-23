Песков выразил сожаление по поводу выхода США из договора по открытому небу

Песков добавил, что такой шаг будет иметь негативные последствия.

США официально прекратили выполнение своих обязательств в рамках договора 22 ноября, передает RT.

Ранее российский лидер Владимир Путин уже заявлял, что решение США о выходе из Договора по открытому небу не может не беспокоить Россию.

