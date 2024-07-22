Песков: Выход Байдена из президентской гонки не является приоритетной темой в РФ

Так он ответил на вопрос журналистов о том, как в Кремле оценивают решение американского лидера Джо Байдена не участвовать в грядущих президентских выборах. По словам Пескова, тема избирательной кампании должна заботить американцев, а не россиян.

«Нас заботят российско-американские отношения, которые переживают худший период», – добавил Песков.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с НСН отметил, что вице-президент США Камала Харрис является единственным кандидатом в президенты страны от демократов из-за кризиса лидерства в партии, передает «Радиоточка НСН».

