Песков: Выход Байдена из президентской гонки не является приоритетной темой в РФ
Избирательная кампания в Соединенных Штатах не является приоритетной темой российской повестки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так он ответил на вопрос журналистов о том, как в Кремле оценивают решение американского лидера Джо Байдена не участвовать в грядущих президентских выборах. По словам Пескова, тема избирательной кампании должна заботить американцев, а не россиян.
«Нас заботят российско-американские отношения, которые переживают худший период», – добавил Песков.
Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с НСН отметил, что вице-президент США Камала Харрис является единственным кандидатом в президенты страны от демократов из-за кризиса лидерства в партии, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: Слова Зеленского о переговорах лучше, чем отказ от них
- Песков: Выход Байдена из президентской гонки не является приоритетной темой в РФ
- В Госдуме предложили взыскивать через нотариусов долги по ЖКХ
- Кинокомпания Warner Bros. решила закрыться в России
- Милонов призвал запретить опасные квесты после гибели людей в Махачкале
- С ним не парились: Михалков заявил, что не доносил Бастрыкину на Беркович
- Гладков поручил проводить подомовые обходы в приграничной зоне
- Superjob: 24% россиян имеют дополнительную работу
- Пушилин: ВСУ расстреливают мирных жителей за попытку эвакуироваться
- В Турции призвали лишить гражданства патриарха Варфоломея
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru