Песков: выборы президента онлайн будут зависеть от готовности системы
Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что будет ли использоваться система онлайн-голосовании на выборах президента, будет зависеть от готовности системы.
По словам Пескова, это очень удачная и удобная практика, и ее «нужно совершенствовать и распространять максимально». Он отметил, что дистанционное голосование удобно с точки зрения экономии времени, увеличения явки, а также экономии большого количества государственных средств.
Пресс-секретарь добавил, что такую практику необходимо распространять и дальше.
«Насколько широко и к какому сроку - это решение, наверное, должен Центризбирком принимать и специалисты», - ответил Песков на вопрос о применении онлайн-голосовании во всех регионах на выборах президента в 2024 году.
Спикер Совета федераций РФ Валентина Матвиенко ранее выразила надежду, что в будущем систему электронного голосования можно будет использовать «на всех уровнях выборов».
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