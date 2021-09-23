Песков: выборы президента онлайн будут зависеть от готовности системы

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что будет ли использоваться система онлайн-голосовании на выборах президента, будет зависеть от готовности системы.

По словам Пескова, это очень удачная и удобная практика, и ее «нужно совершенствовать и распространять максимально». Он отметил, что дистанционное голосование удобно с точки зрения экономии времени, увеличения явки, а также экономии большого количества государственных средств.