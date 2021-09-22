Матвиенко не исключила повсеместное онлайн-голосование на президентских выборах
Спикер Совета федераций РФ Валентина Матвиенко выразила надежду, что в будущем систему электронного голосования можно будет использовать «на всех уровнях выборов", сообщает РИА Новости.
По её мнению, сейчас нет оснований, позволяющих утверждать о допущенных в ходе онлайн-голосования нарушениях, влияющих на итоги голосования.
Спикер отметила, что перед президентскими выборами 2024 года пройдут «ещё две электоральные кампании», что позволит дополнительно наладить систему и использовать её через три года.
«Посмотрим, как будет поставлен этот процесс», - резюмировала Матвиенко.
Ранее спикер Совфеда заявила, что итоги голосования, согласно которым партия «Единая Россия» набрала 49,82% голосов избирателей, продемонстрировали стабильность российской политической системы.
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