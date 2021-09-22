КПРФ подаст иск в суд на итоги онлайн-голосования на выборах в Госдуму

По данным РИА Новости, иск будет подан 24 сентября. Отмечается, что партия имеет претензии как в целом к электронному голосования, так и к частным случаям. В КПРФ считают, что результаты электронного голосования должны быть отменены.

Партия также не исключила возможности идти до Конституционного суда, в частности, в свете планов установления онлайн-голосования по РФ к выборам президента страны в 2024 году.

Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. По данным ЦИК, явка на выборах по России составила 51,68%.

