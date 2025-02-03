Песков: Встреча Путина с представителями ХАМАС не планируется
3 февраля 202513:05
Президент России Владимир Путин не планирует встречаться с представителями палестинского движения ХАМАС в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее стало известно, что делегация организации во главе с замглавы политбюро ХАМАС Мусой Абу Марзуком посетит российскую столицу 3 февраля.
«Встречи не планируется», — подчеркнул Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
По данным СМИ, делегация ХАМАС запланировала переговоры в МИД России.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru