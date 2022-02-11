Песков: встреча политсоветников в Берлине прошла впустую
В Москве сожалеют о безрезультативности встречи политсоветников лидеров стран «нормандской четверки». Об этом заявил в пятницу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
По его словам, остается лишь надежда на дипломатов.
Как заметил Песков, им предстоит нелёгкая задача донести до оппонентов реалии происходящего на Украине, как географические, так и геополитические.
Участникам переговоров в Берлине не удалось самого главного – добиться выполнения определённой последовательности комплекса мер, прописанной в минских соглашениях, добавил глава пресс-службы Кремля.
Ранее сопредседатель украинской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» в Верховной Раде Юрий Бойко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Украина не выполняет Минские соглашения, так как боится честного диалога с обществом и реакции радикалов.
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