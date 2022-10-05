Песков: временно оставленные российскими военными территории будут возвращены

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что территории новых регионов России, временно оставленные российскими военными, будут возвращены, сообщает РИА Новости.

Пушилин заявил о планах союзных войск освободить Красный Лиман

По его словам, между заявлением Владимира Путина о том, что принятые территории с Россией навсегда и информацией об отступлении с некоторых территорий нет никаких противоречий.

«Здесь нет никакого противоречия, они будут с Россией навсегда, они будут возвращены», - ответил представитель Кремля на вопрос журналистов.

Ранее Путин заявил, что жители Донецка, Луганска, Херсона и Запорожья становятся российскими гражданами навсегда, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияДонбассВладимир ПутинДмитрий Песков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры