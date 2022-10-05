Песков: временно оставленные российскими военными территории будут возвращены

По его словам, между заявлением Владимира Путина о том, что принятые территории с Россией навсегда и информацией об отступлении с некоторых территорий нет никаких противоречий.

«Здесь нет никакого противоречия, они будут с Россией навсегда, они будут возвращены», - ответил представитель Кремля на вопрос журналистов.

Ранее Путин заявил, что жители Донецка, Луганска, Херсона и Запорожья становятся российскими гражданами навсегда, сообщает RT.

