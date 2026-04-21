Песков: Возобновление поставок по нефтепроводу «Дружба» зависит от Киева
Россия готова к возобновлению транзита нефти в Венгрию и Словакию по нефтепроводу «Дружба». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как пишет RT, он указал, что поставки были остановлены украинской стороной и вопрос возобновления зависит от Киева.
«Всё зависит от киевского режима: откроют ли они трубу и прекратят ли они шантаж», - заключил представитель Кремля.
Ранее лидер венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует возобновить поставки нефти по нефтепроводу «Дружба», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
