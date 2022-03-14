Песков: возможность встречи Путина и Байдена не обсуждается
Власти США и России не обсуждают возможность встречи лидеров стран Джо Байдена и Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
Западные СМИ сообщили о планируемой поездке Байдена в Европу для обсуждения Украины. Точные даты не назывались.
Ранее Песков заявил, что «высшие должностные лица США и ЕС судя по всему подталкивают Россию к штурму крупных городов Украины», чтобы затем возложить на неё ответственность за гибель мирных граждан.
Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
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