Песков: возможность встречи Путина и Байдена не обсуждается

Западные СМИ сообщили о планируемой поездке Байдена в Европу для обсуждения Украины. Точные даты не назывались.

Ранее Песков заявил, что «высшие должностные лица США и ЕС судя по всему подталкивают Россию к штурму крупных городов Украины», чтобы затем возложить на неё ответственность за гибель мирных граждан.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

