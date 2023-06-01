Песков: вопрос транзита российского аммиака через Украину еще не решен
Продолжается обсуждение вопроса по транзиту российского аммиака через территорию Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
По его словам, это один из вопросов, который по-прежнему не реализован в рамках черноморской инициативы.
По данным агентства Reuters, в ООН предлагают за транспортировку аммиака по украинской территории расширить зерновую сделку, увеличив число украинских портов и добавив другие виды груза.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия против инициативы Украины по расширению зерновой сделки, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru