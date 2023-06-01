Песков: вопрос транзита российского аммиака через Украину еще не решен

По его словам, это один из вопросов, который по-прежнему не реализован в рамках черноморской инициативы.

По данным агентства Reuters, в ООН предлагают за транспортировку аммиака по украинской территории расширить зерновую сделку, увеличив число украинских портов и добавив другие виды груза.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия против инициативы Украины по расширению зерновой сделки, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

