В ООН подтвердили сохранение контактов со сторонами продуктовой сделки по экспорту аммиака

ООН продолжает контактировать со сторонами продуктовой сделки, в том числе по вопросам экспорта аммиака по трубопроводу Тольятти-Одесса. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик, сообщило агентство РИА новости.

Генсек ООН заявил о продолжении переговоров по зерновой сделке

По его словам, генсек ООН предложил сторонам рассмотреть ряд идей, направленных на улучшение содействия деятельности Совместного координационного центра. Детали переговоров Дюжаррик раскрывать не стал.

Ранее украинские власти заявили о готовности допустить транспортировку российского аммиака трубопроводом через свою территорию при условии расширения прав Киева в рамках зерновой сделки. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
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