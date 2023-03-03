Песков: Власти примут меры по недопущению терактов

Накануне в регион с территории Украины проникла диверсионно-разведывательная группа. Жертвами атаки стали два человека. По данным ФСБ, диверсантов выдавили на украинскую территорию. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

«Разумеется, будет разбираться вчерашний теракт и будут приниматься меры по недопущению в будущем подобных событий», — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля напомнил, что в области уже действует особый «приграничный режим» и принимаются дополнительные меры безопасности.

