Песков: Власти примут меры по недопущению терактов
Российские власти примут меры по недопущению терактов, подобных вылазке украинских диверсантов в Брянской области. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Накануне в регион с территории Украины проникла диверсионно-разведывательная группа. Жертвами атаки стали два человека. По данным ФСБ, диверсантов выдавили на украинскую территорию. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом.
«Разумеется, будет разбираться вчерашний теракт и будут приниматься меры по недопущению в будущем подобных событий», — подчеркнул Песков.
Представитель Кремля напомнил, что в области уже действует особый «приграничный режим» и принимаются дополнительные меры безопасности.
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