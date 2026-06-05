Песков: Визита Кушнера и Уиткоффа в Россию не ожидается

Визита спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Россию в ближайшее время не ожидается. Как сообщает RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков: Москва надеется, что визиты Уиткоффа и Кушнера в РФ продолжатся

«Нет, не ожидается», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Песков указал на отсутствие чётких планов по возможному визиту Уиткоффа в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ОФициальный представитель Кремля также отметил, что со спецпосланником главы Белого дома постоянно контактирует помощник президента РФ Юрий Ушаков, который, в свою очередь, заявил, что представители Трампа рано или поздно вновь приедут в Москву.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Казаков
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