Песков: Визита Кушнера и Уиткоффа в Россию не ожидается

«Нет, не ожидается», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Песков указал на отсутствие чётких планов по возможному визиту Уиткоффа в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ОФициальный представитель Кремля также отметил, что со спецпосланником главы Белого дома постоянно контактирует помощник президента РФ Юрий Ушаков, который, в свою очередь, заявил, что представители Трампа рано или поздно вновь приедут в Москву.

