Песков: В планах Путина нет обращения к россиянам в ближайшие дни

«Нет», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее, 5 октября, Песков также заявил, что российский лидер не будет обращаться к нации после того, как ратифицировал договоры и подписал федеральные конституционные законы о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

