Песков: В планах Путина нет обращения к россиянам в ближайшие дни

Президент России Владимир Путин не планирует в ближайшие дни выступать с обращением к гражданам страны, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков не исключил перенос сроков послания Путина Федеральному собранию

«Нет», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее, 5 октября, Песков также заявил, что российский лидер не будет обращаться к нации после того, как ратифицировал договоры и подписал федеральные конституционные законы о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссиянеВладимир ПутинДмитрий Песков
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