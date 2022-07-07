Песков не исключил перенос сроков послания Путина Федеральному собранию

Сотрудники центров госуслуг помогают москвичам в павильонах «Здоровая Москва» Более 20-ти частных и федеральных медклиник включились в проект по переводу справок в электронный вид Новые учебные модули стартовали в Кадровом центре столичного Депздрава Для активных участников «Московского долголетия» открыли новые экскурсии на «Добром автобусе»