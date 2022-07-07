Песков не исключил перенос сроков послания Путина Федеральному собранию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что послание Владимира Путина Федеральному Собранию в 2022 году может быть перенесено на осень, сообщает РИА Новости.

Песков заявил, что дата послания Путина парламенту пока не определена

«Этого нельзя исключать», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Песков заявил, что прямая линия с Путиным обязательно состоится, но «чуть позже», так как у главы государства «очень много более важных мероприятий».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинДмитрий ПесковПослание Федеральному Собранию
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