Песков не исключил перенос сроков послания Путина Федеральному собранию
7 июля 202213:08
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что послание Владимира Путина Федеральному Собранию в 2022 году может быть перенесено на осень, сообщает РИА Новости.
«Этого нельзя исключать», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее Песков заявил, что прямая линия с Путиным обязательно состоится, но «чуть позже», так как у главы государства «очень много более важных мероприятий».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+3 359 / сут.
Умерли
381 тыс.+52 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 178 / сут.
- Москвичам рассказали о пользе электронных справок по болезни детей
- Минобороны: нацбатальон «Кракен» отказался выполнить приказ о возвращении в Покровское
- Песков не исключил перенос сроков послания Путина Федеральному собранию
- Песков: Джонсон не любит Россию, мы его тоже
- «Ситуация полураспада Британии»: Захарова отреагировала на возможную отставку Джонсона
- «Первый пошел»: Медведев об отставке Джонсона
- Литва выступила против создания «зеленых коридоров» с Калининградом
- Суд отклонил иск Дудя, оспаривавшего статус иноагента
- Мирзиеев обвинил иностранные силы в беспорядках в Нукусе
- Опрос: мужчины чаще верят в любовь с первого взгляда, чем женщины
7 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru