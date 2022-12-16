Песков: в Москве с большим интересом ознакомятся с идеями Генри Киссинджера

В Кремле с большим интересом ознакомится с идеями экс-госсекретаря США Генри Киссинджера по урегулированию текущей ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

По его словам, Киссинджер компетентный и опытный эксперт, чьи таланты были всегда востребованы.