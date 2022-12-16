Песков: в Москве с большим интересом ознакомятся с идеями Генри Киссинджера

В Кремле с большим интересом ознакомится с идеями экс-госсекретаря США Генри Киссинджера по урегулированию текущей ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

По его словам, Киссинджер компетентный и опытный эксперт, чьи таланты были всегда востребованы.

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«Особенно они востребованы в таких острых ситуациях. Мы с большим интересом ознакомимся с этим материалом», — подчеркнул Песков.

Киссинджер в статье для Spectator описал ситуацию после установления мира между Россией и Украиной. По его мнению, мирный процесс должен связать Украину с НАТО.

Ранее Киссинджер назвал три варианта завершения конфликта на Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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