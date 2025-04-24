В Афганистане 15 провинций запретили показ живых существ в СМИ
Ряд провинций Афганистана запретили показ живых существ в СМИ. Об этом заявили в Центре афганской журналистики (AFJC).
«В Бамиане департамент Министерства поощрения добродетели и предотвращения порока издал официальную директиву, в которой говорится, что с 18 апреля... съемка и трансляция изображений живых существ будут запрещены», — отметили в организации.
Госструктурам региона предписали не разрешать журналистам делать фотографии на различных мероприятиях, также фотографировать людей запрещено частным лицам. Нарушителям грозят судебные иски.
Всего запрет введен в 15 афганских провинциях. В них телеканалы фактически перешли на работу в формате радио и демонстрируют на экране изображения природы или госучреждений с голосом диктора за кадром.
Ранее министерство высшего образования Афганистана запретило 500 студентам отправиться на учебу в Россию, поскольку они якобы «уезжают в Россию мусульманами, а возвращаются домой коммунистами», пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru