В Афганистане 15 провинций запретили показ живых существ в СМИ

Ряд провинций Афганистана запретили показ живых существ в СМИ. Об этом заявили в Центре афганской журналистики (AFJC).

«В Бамиане департамент Министерства поощрения добродетели и предотвращения порока издал официальную директиву, в которой говорится, что с 18 апреля... съемка и трансляция изображений живых существ будут запрещены», — отметили в организации.

Госструктурам региона предписали не разрешать журналистам делать фотографии на различных мероприятиях, также фотографировать людей запрещено частным лицам. Нарушителям грозят судебные иски.

Всего запрет введен в 15 афганских провинциях. В них телеканалы фактически перешли на работу в формате радио и демонстрируют на экране изображения природы или госучреждений с голосом диктора за кадром.

Ранее министерство высшего образования Афганистана запретило 500 студентам отправиться на учебу в Россию, поскольку они якобы «уезжают в Россию мусульманами, а возвращаются домой коммунистами», пишет RT.

