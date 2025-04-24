Главный приз фестиваля «Арлекин-2025» достался спектаклю Театра наций
Постановка Дмитрия Максименкова и Дмитрия Мышкина «Как я стал художником» в Театре наций получила главный приз XXII Всероссийского фестиваля театрального искусства для детей «Арлекин», сообщает сайт смотра.
Составом жюри основного конкурса она была признана лучшим спектаклем в 2025 году. Больше всех наград на фестивале получил спектакль Ульяновского драматического театра имени Гончарова «Школа для дураков». Он получил награды в номинациях: «Лучшая работа режиссёра», «Лучшая работа художника по свету», «Лучшая женская роль» и «Лучшая мужская роль». Также спектакль был отмечен премией Ассоциации театральных критиков.
Режиссер Дмитрий Крестьянкин был отмечен за спектакль «Не зря. Звук» (партнёрский проект БДТ имени Товстоногова и фонда «ПРО АРТЭ», Санкт-Петербург) с формулировкой «за поиск новых выразительных средств современного театра для детей и подростков».
Приз зрительских симпатий «Глазами детей» достался постановке Романа Кагановича в Томском ТЮЗе «Бегемот-невидимка».
Ранее в Москве стартовал театральный фестиваль «Золотая Маска», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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