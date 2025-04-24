Шойгу: Россия имеет право применить ядерное оружие в случае агрессии Запада

Россия оставляет за собой право на применение ядерного оружия в случае агрессии стран Запада. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу в интервью ТАСС.

Он напомнил, что в Основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания внесли изменения, в соответствии с которыми страна может применить вооружение в случае агрессии против нее или Белоруссии. Москва внимательно следит за «военными приготовлениями европейских стран» и при совершении иностранными государствами недружественных действий, угрожающих суверенитету и территориальной целостности России, страна «считает правомерным принятие симметричных и асимметричных мер, необходимых для пресечения таких действий и предотвращения их повторения».

Как отметил секретарь СБ, ядерное сдерживание осуществляется в отношении стран и военных коалиций, которые рассматривают РФ как потенциального противника, имеют оружие массового поражения или значительный потенциал сил общего назначения, или предоставляют ресурсы и территорию для агрессии в отношении России.

Ранее Сергей Шойгу заявил, что в Европе хотят подготовиться к конфликту с Россией к 2030 году, пишет 360.ru.

