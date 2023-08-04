Песков: В Кремле внимательно отслеживают ситуацию в Нигере

В ходе биржевых торгов доллар и евро достигали рекордных отметок прошлого года По Крымскому мосту временно перекрывали движение автотранспорта Песков: Россия пока не приняла решение, кто будет представлять страну на саммите G20 В России началась подготовка к сезону гриппа Спикер Госдумы пользуется только отечественными автомобилями Петербургский суд оштрафовал компанию Okko за показ фильмов с ЛГБТ сценами