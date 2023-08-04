Песков: В Кремле внимательно отслеживают ситуацию в Нигере

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены ситуацией в Нигере и внимательно её отслеживают, сообщает РИА Новости.

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Он отметил, что Москва выступает за скорейшее возвращение ситуации в конституционное русло, «без ущерба для человеческих жизней».

«Вряд ли вмешательство каких-то нерегиональных сил способно эту ситуации изменить к лучшему», - добавил представитель Кремля.

Ранее свергнутый президент Нигера Мохамед Базум обратился к американским властям и мировому сообществу с просьбой помочь с восстановлением конституционного порядка в стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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