Пригожин назвал причину военного переворота в Нигере

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о причинах смены власти в Нигере. Комментарий предпринимателя опубликовал Telegram-канал Grey Zone.

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Главной причиной военного переворота Пригожин назвал экономику. По его словам, население африканской страны долгое время загоняли в нищету.

Бизнесмен отметил, что добывавшая в Нигере уран французская компания отдавала стране всего лишь 5% своих доходов. Пригожин считает, что для сокрытия экономических преступлений в страну направляли террористов, которых контролировал Запад.

Основатель «Вагнера» подчеркнул, что свергнутая власть покрывала действия Запада. Происходящее в Нигере он назвал освободительной борьбой.

Как сообщает «Радиоточка НСН», армия Нигера 26 июля отстранила от власти президента Мохамеда Базума и провозгласили главой государства генерала Абдурахмана Тчиани.

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ФОТО: соцсети / скриншот с видео
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