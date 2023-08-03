Пригожин назвал причину военного переворота в Нигере

Главной причиной военного переворота Пригожин назвал экономику. По его словам, население африканской страны долгое время загоняли в нищету.

Бизнесмен отметил, что добывавшая в Нигере уран французская компания отдавала стране всего лишь 5% своих доходов. Пригожин считает, что для сокрытия экономических преступлений в страну направляли террористов, которых контролировал Запад.

Основатель «Вагнера» подчеркнул, что свергнутая власть покрывала действия Запада. Происходящее в Нигере он назвал освободительной борьбой.

Как сообщает «Радиоточка НСН», армия Нигера 26 июля отстранила от власти президента Мохамеда Базума и провозгласили главой государства генерала Абдурахмана Тчиани.

