Песков: в Кремле придают особое значение визиту главы Казахстана Токаева

Президент Казахстана посетит Россию с двухдневным визитом с 10 по 11 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, на переговорах лидеров двух стран Владимира Путина и Касым Жомарт-Токаева будут затронуты три блока вопросов: двусторонние отношения, ситуация в близлежащих странах и региональные конфликты.

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Песков подчеркнул, что в России считают очень важным предстоящий визит Токаева, и придают ему огромное значение.

Также он добавил, что после завершения переговоров Путин и Токаев сделают совместное заявление для прессы.

Ранее, Токаев подтвердил желание Казахстана сотрудничать с Евросоюзом.

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ФОТО: РИА Новости
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