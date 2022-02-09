Песков: в Кремле придают особое значение визиту главы Казахстана Токаева
Президент Казахстана посетит Россию с двухдневным визитом с 10 по 11 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, на переговорах лидеров двух стран Владимира Путина и Касым Жомарт-Токаева будут затронуты три блока вопросов: двусторонние отношения, ситуация в близлежащих странах и региональные конфликты.
Песков подчеркнул, что в России считают очень важным предстоящий визит Токаева, и придают ему огромное значение.
Также он добавил, что после завершения переговоров Путин и Токаев сделают совместное заявление для прессы.
Ранее, Токаев подтвердил желание Казахстана сотрудничать с Евросоюзом.
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