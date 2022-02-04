В Казахстане подвели итоги январских беспорядков
Более двух тысяч объектов были повреждены или разграблены в ходе январских беспорядков в Казахстане. Об этом сообщили в МВД республики. По данным ведомства общая сумма ущерба составила более 88 млрд тенге. Среди них 1502 объекта недвижимости и 765 единиц автотранспорта.
Более 800 человек были задержаны, среди них 113 граждан, которые ранее были судимы.
Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в пресс-центре НСН заявил, что социально-экономическая система Казахстана, которая была выстроена при Назарбаеве, должна была рухнуть.
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