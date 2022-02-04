В Казахстане подвели итоги январских беспорядков

Более 800 человек были задержаны, среди них 113 граждан, которые ранее были судимы.

Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в пресс-центре НСН заявил, что социально-экономическая система Казахстана, которая была выстроена при Назарбаеве, должна была рухнуть.