Песков: В Кремле не получали официальных заявлений о разрешении ударов по России

Вокруг вопроса о возможном разрешении ударов западным оружием по территории России много слухов, однако официальных заявлений в Кремле не слышали. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что видно «информационную возню» вокруг этого вопроса. По словам Пескова, есть множество прогнозов разных аналитиков, однако нет официальных заявлений на этот счет.