Песков: В Кремле не получали официальных заявлений о разрешении ударов по России
Вокруг вопроса о возможном разрешении ударов западным оружием по территории России много слухов, однако официальных заявлений в Кремле не слышали. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он отметил, что видно «информационную возню» вокруг этого вопроса. По словам Пескова, есть множество прогнозов разных аналитиков, однако нет официальных заявлений на этот счет.
Таким образом Песков ответил на вопрос о том, как в Кремле оценивают тот факт, что страны Запада до сих пор не дали Киеву разрешение использовать поставляемое ими вооружение для ударов по РФ.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу CNN, что Киев еще не получил разрешение наносить удары западным оружием по территории России. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что использование Киевом западного оружия для ударов по территории России будет означать вступление НАТО в украинский конфликт, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru