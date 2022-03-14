Песков: В ходе спецоперации Россия не обращалась за помощью к другим странам

Россия не обращалась за помощью к другим странам по украинскому вопросу. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Спецоперацию не заморозят. Военные эксперты согласились в оценке развития ситуации на Украине

Он подчеркнул, что наша страна располагает собственным потенциалом для проведения спецоперации на Украине.

Ранее представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что состояние украинской армии катастрофическое, в ВСУ понимают, что проигрывают и, что перевес в численности войск не в их сторону.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаРоссияВоенная ОперацияКремльДмитрий Песков
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