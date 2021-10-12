Песков: Южные Курилы - территория Российской Федерации
Россия не согласна с высказыванием премьер-министра Японии Фумио Кисиды относительно южных островов Курильской гряды, они являются «территорией Российской Федерации». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее Кисида заявил, что суверенитет Японии распространяется на острова южной части Курил. При этом японское правительство настроено на заключение мирного договора с Россией, «разрешив проблему принадлежности этих островов».
Отвечая на вопрос, как РФ оценивает подобное заявление и как оно повлияет на дальнейший российско-японский диалог, Песков подчеркнул, что южные острова Курильской гряды — российская территория.
«Россия неоднократно на самых различных уровнях, в том числе президента [РФ Владимира] Путина, подтверждала политическую волю продолжать диалог с Японией, чтобы находить развязки по тем острым вопросам, которые сохраняются на нашей повестке дня», — цитирует пресс-секретаря РИА Новости.
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