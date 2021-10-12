Премьер Японии Кисида заявил о суверенитете страны над южными Курилами
12 октября 202107:29
Суверенитет Японии распространяется на острова южной части Курильской гряды. Об этом заявил премьер-министр страны Фумио Кисида в ходе дебатов в нижней палате парламента.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru