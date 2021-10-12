Премьер Японии Кисида заявил о суверенитете страны над южными Курилами

Суверенитет Японии распространяется на острова южной части Курильской гряды. Об этом заявил премьер-министр страны Фумио Кисида в ходе дебатов в нижней палате парламента.

Новый премьер Японии заявил о намерении заключить мирный договор с Россией

«Правительство настроено на то, чтобы заключить мирный договор с Россией, разрешив проблему принадлежности этих островов», — цитируют премьера Известия.

Кисида отметил, что Японии необходимо решить этот вопрос, «не оставляя его следующим поколениям», пишет РИА ФАН.

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ТЕГИ:Курильские ОстроваРоссияЯпония
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