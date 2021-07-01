Песков: Устремления Украины в НАТО усиливают напряженность в Европе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что стремление Украины войти в состав НАТО может усилить напряженность в Европе, а также перечеркнуть все усилия по нормализации российско-украинских отношений.



По его словам, устремление Киева в сторону НАТО способствует нестабильности в Европе.