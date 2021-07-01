Песков: Устремления Украины в НАТО усиливают напряженность в Европе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что стремление Украины войти в состав НАТО может усилить напряженность в Европе, а также перечеркнуть все усилия по нормализации российско-украинских отношений.
По его словам, устремление Киева в сторону НАТО способствует нестабильности в Европе.
Песков подчеркнул, что Украина на данный момент находится под влиянием других государств, что в Росси вызываем обеспокоенность из-за роста напряженности у российских границ.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин всегда уважительно относится к президенту США.
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