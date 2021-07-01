Песков: Устремления Украины в НАТО усиливают напряженность в Европе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что стремление Украины войти в состав НАТО может усилить напряженность в Европе, а также перечеркнуть все усилия по нормализации российско-украинских отношений.

По его словам, устремление Киева в сторону НАТО способствует нестабильности в Европе.

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Песков подчеркнул, что Украина на данный момент находится под влиянием других государств, что в Росси вызываем обеспокоенность из-за роста напряженности у российских границ.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин всегда уважительно относится к президенту США.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НАТОУкраинаДмитрий Песков
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