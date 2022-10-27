Песков: Украина отказывается от переговоров с Россией по указке США
Украинское руководство отказывается вести переговоры с Россией по указке США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
По его словам, это совершенно очевидно.
«При этом, президент подчеркнул, что подобное нежелание вести переговоры и отказ от уже согласованных пониманий произошел явно по указу», - добавил Песков.
Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало заявил, что якобы президент РФ Владимир Путин просил передать Владимиру Зеленскому сообщение о его готовности к переговорам.
Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что пока не видит признаков, указывающих на готовность к переговорам на Украине, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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