Белый дом: РФ не намерена начинать переговоры по Украине в ближайшее время

Власти США продолжают считать, что Россия не планирует начинать мирные переговоры по Украине в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее 26 октября сообщалось, что президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало передал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому послание от президента Путина. В послании Путин передал, что готов к переговорам между Россией и Украиной.

Военная операция РФ идёт на территории Украины уже более восьми месяцев.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Белый Дом
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