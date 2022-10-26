Белый дом: РФ не намерена начинать переговоры по Украине в ближайшее время

Власти США продолжают считать, что Россия не планирует начинать мирные переговоры по Украине в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее 26 октября сообщалось, что президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало передал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому послание от президента Путина. В послании Путин передал, что готов к переговорам между Россией и Украиной.

Военная операция РФ идёт на территории Украины уже более восьми месяцев.