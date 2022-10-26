Белый дом: РФ не намерена начинать переговоры по Украине в ближайшее время
26 октября 202223:42
Власти США продолжают считать, что Россия не планирует начинать мирные переговоры по Украине в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее 26 октября сообщалось, что президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало передал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому послание от президента Путина. В послании Путин передал, что готов к переговорам между Россией и Украиной.
Военная операция РФ идёт на территории Украины уже более восьми месяцев.
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26 октября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru