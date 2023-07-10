Песков: Украина как член НАТО станет угрозой для России
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в НАТО возымеет негативные последствия для архитектуры безопасности Европы.
По его словам, Украина в составе НАТО окажется угрозой для России, на которую потребуется твердая реакция.
Пресс-секретарь президента отметил попытки Киева давить на страны НАТО, чтобы те показали свою солидарность с киевским режимом.
Также стало известно, что российский лидер Владимир Путин встречался с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным в Кремле через 5 дней после мятежа, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru