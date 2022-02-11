Песков: Украина делает все, чтобы не выполнять Минские соглашения
Украина делает все, чтобы не выполнять те обязательства, которые за ней зафиксированы по минским договоренностям. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Пока не удалось участникам переговоров приблизиться к выполнению этой задачи», - приводит РИА Новости слова представителя Кремля.
Песков подчеркнул, что главная задача – это обеспечить реализацию минского комплекса мер. Пресс-секретарь напомнил, что обязательства сторон четко прописаны в определенной последовательности.
Ранее советник главы ЛНР Родион Мирошник в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский вообще не заинтересован в выполнении Минских соглашений, он хочет иметь возможность и дальше возобновлять военные действия в Донбассе, чтобы использовать их в геополитических вопросах.
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