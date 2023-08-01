Песков: Угроза ударов дронов в Москве очевидна и меры принимаются

Угроза атак беспилотников по объектам в Москве существует, соответствующие меры принимаются. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Украина пообещала новые атаки на Москву беспилотниками

Представитель Кремля отметил, что комментировать ситуацию с экспертной точки зрения «могут и должны» только военные.

«Действительно, угроза существует, она очевидна, и меры принимаются», — указал Песков.

Ночью 1 августа столичный регион вновь атаковали украинские беспилотники, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Два аппарата сбили в Подмосковье, еще один подавили системой радиоэлектронной борьбы, после чего дрон рухнул на территории «Москва-Сити». Пострадавших в результате атаки нет.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:БеспилотникиМоскваДмитрий Песков

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