СК после атаки дронов ВСУ на Курск возбудил дело о теракте
Уголовное дело возбудили после массированной атаки украинских БПЛА на жилые дома в Курске. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Как отметили в СК, ночью 15 апреля украинские боевики с помощью дронов самолетного типа ударили по курским жилым домам и станции скорой помощи. В результате погибла 85-летняя женщина, получили ранения девять человек.
«Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о террористическом акте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ)», - указала Петренко.
Следователи во время осмотра мест ЧП обнаружили фрагменты БПЛА и поражающие элементы из взрывных устройств, которыми те были начинены для причинения максимального урона гражданам и зданиям.
Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что в Курске 24 многоквартирных дома получили повреждения после удара БПЛА, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru